Виктория Исакова высказалась о смерти Юрия Мороза и объявила о запланированной панихиде

Актриса Виктория Исакова в личном блоге опубликовала первое обращение после смерти своего супруга, режиссера Юрия Мороза. В своем сообщении она подтвердила трагическую новость и сообщила подробности предстоящей церемонии прощания.

"Наши сердца полны любви и благодарности за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек!" – написала артистка.

Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля после тяжелой и продолжительной болезни. Два года он боролся с онкологическим диагнозом – раком поджелудочной железы. На поздних стадиях болезнь практически полностью лишила его возможности самостоятельно передвигаться. Последние месяцы жизни режиссера прошли в окружении самых близких – рядом постоянно находились жена, дочери и внучка.

Церемония прощания с Морозом запланирована на 16-е число. Сначала пройдет панихида в Большом траурном зале ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Вскоре после этого будет отпевание в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Родные подчеркнули, что все мероприятия будут носить закрытый характер – только для узкого круга семьи и друзей. Об этом отдельно попросили Виктория Исакова и Дарья Мороз, старшая дочь режиссёра.

Для Исаковой и ее дочери Варвары уход Юрия Павловича стал тяжелым ударом. Особенно болезненно потерю восприняла девятилетняя Варя, которая была очень привязана к отцу. Семья пережила не одну трагедию: первая общая дочь Мороза и Исаковой скончалась вскоре после рождения, а первая жена режиссера – актриса Марина Левтова – погибла в 2000 году. Дарья Мороз, дочь Юрия от первого брака, спустя годы сумела найти общий язык с Викторией и принять новую семью отца.

Юрий Мороз оставил после себя внушительное творческое наследие. Он стоял за созданием популярных сериалов и фильмов, таких как "Каменская", "Апостол", "Братья Карамазовы", а одной из последних работ стал третий сезон "Содержанок", где он трудился вместе с дочерью Дарьей.

Режиссеру было 68 лет.