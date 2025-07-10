Брэд Питт потребовал доступ к личным сообщениям Анджелины Джоли

Судебная драма между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли набирает новые обороты – на этот раз 61-летний актер требует доступ к личной переписке своей бывшей жены. Все из-за продолжительного спора за французское поместье и винодельню Château Miraval, ставшую яблоком раздора в их громком разводе.

Питт уверен: именно в сообщениях Джоли может скрываться ключ к истине – и доказательство того, что звезда "Малефисенты" нарушила их прежнюю договоренность. По словам актера, бывшие супруги договаривались, что никто из них не имеет права продать свою долю без письменного согласия второго. Однако в 2021 году Джоли передала свою часть бизнеса российскому миллиардеру Юрию Шефлеру за 64 млн. долларов. Брэд считает сделку незаконной и с тех пор требует ее аннулирования.



По данным СМИ, Питт зарегистрировал новый иск, в котором настаивает: он добивается справедливости, а личные переписки могут подтвердить, что Джоли действовала с умыслом. Его адвокаты утверждают, что у него не было ни возможности, ни времени воспользоваться своим правом выкупа – хотя юридически он должен был получить такое предложение первым.



Интересно, что Брэд и Анджелина не виделись уже много лет – они даже не пересекаются на светских мероприятиях. Например, на прошлогоднем Венецианском кинофестивале организаторам пришлось корректировать расписание, чтобы экс-супруги не столкнулись лицом к лицу.





Тем временем отношения Питта с детьми также далеки от идеальных: ни один из шестерых не поддерживает с ним связь, а некоторые официально отказались от его фамилии. По слухам, Джоли уверена – экс-муж мешал ее камбэку в кино: якобы именно он повлиял на то, что ее фильм "Мария" не получил ни одной крупной награды.

Актриса, в свою очередь, просила Питта "прекратить судебную войну" ради детей. Но, судя по новым искам, Питт не намерен сдаваться: по мнению его команды, "Анджелина продолжает смешивать личное и бизнес, а Брэд всего лишь хочет справедливости".