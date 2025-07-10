Жена Александра Петрова рассказала о двух годах психотерапии

Жена актера Александра Петрова, 24-летняя Виктория, раскрыла неожиданные подробности личной жизни, показав, что за счастливыми кадрами в соцсети скрывался сложный путь к душевному спокойствию. На протяжении двух лет молодая мама проходила курс психотерапии, сменив за это время шестерых специалистов, прежде чем смогла почувствовать реальный результат.

Эмоциональная открытость Виктории удивила подписчиков. Еще недавно она делилась фотографиями с празднования дня рождения – уютного вечера в ресторане в окружении близких. Однако уже спустя несколько дней девушка призналась, что долгое время боролась с внутренними трудностями. Работа с психотерапевтом, по ее словам, стала не просто поддержкой, а точкой опоры.

Путь к улучшению оказался небыстрым. Сначала Виктория сомневалась в эффективности терапии и даже подумывала прекратить попытки. Но позже, найдя нужного специалиста, заметила в себе перемены. Эмоциональные реакции стали другими, а привычные ситуации перестали вызывать прежнее напряжение – именно эти сдвиги девушка называет признаками внутренней трансформации.

Психотерапия заняла важное место в ее жизни и стала частью новой инициативы – совместно с Александром Петровым Виктория запускает проект "Творческая лаборатория "Я". По замыслу пары, это будет театрально-психологическая площадка, объединяющая искусство, личную работу и живое взаимодействие.

Александр Петров и Виктория Антонова удивили публику стремительным развитием отношений. Познакомившись два года назад, они сразу поженились, а в марте 2025 года стали родителями сына Федора.