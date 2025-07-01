Юлия Коваль ответила Насте Ивлеевой на обидное замечание и намек на предательство

История давней дружбы двух популярных блогеров, Насти Ивлеевой и Юлии Коваль, завершилась публичным конфликтом. Поводом стал комментарий Коваль в интервью, в котором она попросила не сравнивать ее с бывшей подругой. Но за этим последовали эмоции и неожиданные откровения.

Юлия в "ШБ-Шоу" рассказывала о своей загородной жизни с садом и животными. На замечание ведущего, сравнившего ее с Ивлеевой (которая тоже погрузилась с головой в фермерство), она улыбнулась, но отрезала: "Ты меня с Ивлеевой не сравнивай, это плохо заканчивается". Эта фраза была сказана с иронией, но Настя не оставила ее без внимания, высказавшись в "Телеграм".

"Кстати, коваль – это тот, кто делает подковы лошадям, это я на ферме узнала! Лучше бы Юля по профессии работать пошла", – выпалила Ивлеева.

Ответ Юлии не заставил себя ждать. В личном телеграм-канале она написала, что еще в 2015 году, когда они только начали общение, у Насти не было ни популярности, ни денег. По словам Коваль, они действительно были близки, но одно время ей приходилось делиться своими заработками – в соотношении 30 на 70, причем не в свою пользу. Сегодня же ее удивляет, как легко бывшая подруга записала ее в предатели.

Это стало продолжением череды скандалов вокруг Насти Ивлеевой после злополучной "почти голой" вечеринки, которая дорого обошлась не только ей, но и гостям. В частности, Филипп Киркоров, появившийся на том мероприятии, до сих пор ждет извинений от блогера. Ранее он подчеркивал, что оказался втянут в скандал против своей воли и был шокирован тем, как Настя отреагировала: не словами сожаления, а намеками на "крысятничество".

Интересно, что Юлия Коваль в отдельных интервью по-прежнему называла Настю Ивлееву трудолюбивой, подчеркивая, что верит в ее способность восстановиться после ошибок. Но, судя по недавней переписке, отношения между девушками стали напряженными.