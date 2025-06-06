Коуча Инну Тлиашинову заочно арестовали по делу о неуплате налогов

Тверской суд Москвы заочно избрал бизнес-коучу Инне Тлиашиновой, известной как "звездный психолог", меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу. Основанием послужили обвинения в неуплате налогов и отмывании средств. Теперь она официально числится в межгосударственном розыске.

По информации следствия, с 2020 по 2022 год предпринимательница, ведя активную деятельность в сфере психологических тренингов и коучинга, не уплатила в казну России порядка 431 миллиона рублей. Деньги поступали ей за проведение семинаров, личных консультаций и курсов по саморазвитию. Более того, следователи утверждают, что часть средств была легализована через покупку дорогостоящей недвижимости в центре Москвы.

Тлиашинова активно продвигала свои услуги как специалист в области подсознания и трансформационных практик. Ее курсы нередко рекламировались как "сертифицированные" с международным статусом, а среди участников мероприятий – представители шоу-бизнеса и предприниматели. Однако, как выяснилось, за эффектной оберткой скрывались не только недекларированные доходы, но и финансовые операции, попавшие в поле зрения правоохранителей.

По версии защиты, Инна Тлиашинова не скрывается от следствия. Адвокат заявляет, что его подзащитная находится в Дубае и была готова к сотрудничеству еще до возбуждения дела. По его словам, женщина не считает себя виновной, не признает себя бенефициаром спорных сумм и намерена содействовать в выяснении, кто на самом деле управлял финансами.

Отдельное внимание вызывает то, что, согласно официальным данным, на Инну Тлиашинову в России не зарегистрировано ни одной юридической компании. Это может говорить о схемах, в которых использовались сторонние лица или фиктивные структуры для уклонения от фискального контроля.