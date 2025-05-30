Звезда "Эйфории" Сидни Суини будет продавать мыло с добавлением воды, в которой мылась

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Актриса анонсировала продажи необычного мыла в следующем месяце. Таким образом Сидни Суини хочет привлечь внимание людей к гигиене.

Американская актриса Сидни Суини взбудоражила общественность благодаря неожиданному запуску косметического продукта. Вместе с Dr. Squatch она готовит к выпуску ограниченную серию мыла, в которое добавлена вода, оставшаяся после ее купания.

Аромат новинки – лесной, с выраженными нотами древесины, но интрига, конечно, вовсе не в составе. Главное – это то, что продукт несет отпечаток звездной жизни самой Суини.

Официальный старт продаж назначен на 6 июня. Всего будет доступно 5000 экземпляров, и фанатам звезды сериала "Эйфория" придется постараться, чтобы успеть заполучить этот необычный продукт. Стоимость пока не разглашается, что только подогревает интерес.

Сидни Суини в рекламе своего мыла. Фото: соцсети бренда Dr. Squatch/@drsquatch
Поводом для столь эксцентричной идеи стала вирусная реклама 2023 года, где актриса снялась в пене, обращаясь к зрителям с вызывающей фразой. Реакция соцсетей была бурной: шутки, мемы и просьбы выставить "звездную воду" на продажу. И если поначалу Сидни восприняла все как забаву, позже она решила превратить интернет-шутку в полноценный проект.

Это не первый случай, когда звезды играют на грани абсурда. В свое время блогерша Белль Дельфин тоже продавала воду якобы из своей ванны, а Гвинет Пэлтроу выпускала свечу с неоднозначным названием. Сейчас эстафету приняла Суини.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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