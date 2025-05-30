Звезда "Эйфории" Сидни Суини будет продавать мыло с добавлением воды, в которой мылась

Американская актриса Сидни Суини взбудоражила общественность благодаря неожиданному запуску косметического продукта. Вместе с Dr. Squatch она готовит к выпуску ограниченную серию мыла, в которое добавлена вода, оставшаяся после ее купания.

Аромат новинки – лесной, с выраженными нотами древесины, но интрига, конечно, вовсе не в составе. Главное – это то, что продукт несет отпечаток звездной жизни самой Суини.

Официальный старт продаж назначен на 6 июня. Всего будет доступно 5000 экземпляров, и фанатам звезды сериала "Эйфория" придется постараться, чтобы успеть заполучить этот необычный продукт. Стоимость пока не разглашается, что только подогревает интерес.



Поводом для столь эксцентричной идеи стала вирусная реклама 2023 года, где актриса снялась в пене, обращаясь к зрителям с вызывающей фразой. Реакция соцсетей была бурной: шутки, мемы и просьбы выставить "звездную воду" на продажу. И если поначалу Сидни восприняла все как забаву, позже она решила превратить интернет-шутку в полноценный проект.



Это не первый случай, когда звезды играют на грани абсурда. В свое время блогерша Белль Дельфин тоже продавала воду якобы из своей ванны, а Гвинет Пэлтроу выпускала свечу с неоднозначным названием. Сейчас эстафету приняла Суини.