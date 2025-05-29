Юлия Пересильд начала встречаться с оператором после расставания с Михаилом Тройником

В жизни Юлии Пересильд, похоже, начинается новая романтическая глава. После того как в апреле актриса подтвердила расставание с актером Михаилом Тройником, ее имя вновь появилось в светской хронике – теперь в контексте возможного романа с оператором Михаилом Милашиным. По информации телеграм-канала "Только никому...", их сблизили съемки драмы "Красавица", где Юлия исполнила главную роль, а Михаил отвечал за визуальное оформление проекта.

Хотя официальных заявлений о статусе их отношений не было, внимательные поклонники обратили внимание на тонкие намеки в личных блогах артистки. Уже в феврале она делилась теплыми постами о съемочной группе, сопровождая упоминание Михаила эмодзи в форме сердца. А вскоре после этого стало известно о завершении ее трехлетнего союза с Тройником.

Михаил Милашин – профессионал в своем деле. За его плечами работа над знаковыми отечественными проектами, включая "Елки 3", "Лед" и экранизацию "Сто лет тому вперед". Ему 42 года, он хорошо известен в индустрии как человек, чутко улавливающий атмосферу сцены и умеющий работать в тесной связке с актерами.

Несмотря на редкие совместные появления на публике, люди из окружения пары уверяют: между ними царит теплая привязанность, которую они не стремятся афишировать, но и не скрывают. Их объединяет общее пространство творчества и, очевидно, схожие взгляды на личное – уважение, деликатность, доверие.

Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя, отношения с которым долгие годы оставались вне поля зрения широкой публики. Но, как и тогда, актриса и сегодня демонстрирует умение сохранять баланс между личной жизнью и публичной профессией.