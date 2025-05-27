Надежда Ангарская задумалась о третьем ребенке и пластической операции

Известная актриса, телеведущая и стендап-комик Надежда Ангарская поделилась сокровенными мыслями о материнстве, здоровье и внешности. Сейчас у артистки уже двое детей, но она призналась, что задумывается о рождении третьего ребенка. Несмотря на возраст, желание вновь испытать радость материнства у нее сохраняется, особенно с надеждой, что на свет появится девочка. Однако, если судьба подарит еще одного сына, она примет это от судьбы с благодарностью.

Ангарская откровенно рассказала о своем непростом опыте: ей однажды поставили диагностировали бесплодие. Именно тогда она пересмотрела отношение к собственному телу и начала бороться с лишним весом. Она отмечает, что избыток массы тела остается ее "вечной задачей" – из-за предрасположенности по наследству и повышенного риска развития сахарного диабета. Поэтому контроль за состоянием организма для нее всегда в приоритете.

Творческая энергия Надежды тесно связана с ее личной жизнью. В период беременности она создала авторский стендап "Я худею", а также стала продюсером театральной постановки "Свидание вслепую". По словам актрисы, именно дети дают мощный стимул для творчества и достижения новых целей.

Кроме того, звезда призналась, что рассматривает возможность пластической коррекции фигуры. Она уверена, что такие процедуры могут быть оправданными, если к ним подходить осознанно и с мерами.

"Когда есть на это показания, то операция спасает многих женщин. Это эмоциональный и психологический подъем", – приводит слова артистки сайт "Страсти".

В планах – абдоминопластика и устранение диастаза. При этом Надежда Ангарская надеется, что сможет совместить операцию с еще одной беременностью.