Блогеры Аня Покров и Артур Бабич объявили о помолвке

На фоне величественного алтайского пейзажа и под прицелом объектива камеры произошло событие, которое моментально разлетелось по соцсетям: блогер Артур Бабич сделал предложение Ане Покров, своей возлюбленной и коллеге по блогосфере. Таким образом, многолетний роман пары, стартовавший еще в эпоху Dream Team House, перешел в новую фазу – помолвки.

Аня не скрыла своих эмоций: смех, слезы и мгновенное "да" стали основой для искреннего видео, которое пара выложила в Сеть. Пользователи восторженно восприняли новость, особенно те, кто еще недавно терялся в догадках после неоднозначного поста Ани: "У меня больше нет парня". Как выяснилось – действительно нет, теперь у нее есть жених.





История Покров и Бабича началась несколько лет назад, и на глазах аудитории их отношения прошли путь от скрытных намеков до открытых признаний. Сперва публика догадывалась об их связи по редким совпадениям в постах, а затем пара стала все чаще появляться вместе.

К слову, Артур уже давно задумывался о семье. В раннем интервью он упоминал, что чувствует готовность к серьезному шагу. Однако обстоятельства мешали: долгое время он не мог вернуться в Россию из-за ограничений, наложенных после резонансного видео с Даней Милохиным. Снятие запрета открыло путь не только домой, но и к началу новой главы в личной жизни.

Теперь молодожены готовятся к свадьбе. Официальной даты пока нет, но "Аня Бабич" уже звучит в комментариях поклонников, несмотря на то, что сама блогер вряд ли расстанется со своим узнаваемым псевдонимом. Оставаясь медийной персоной, она, вероятно, продолжит творческий путь под привычным именем.