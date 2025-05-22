Боня пожаловалась на молчание альпинистов и звезд шоу-бизнеса после восхождения на Эверест

Виктория Боня, недавно покорившая Эверест, продолжает подводить итоги своего восхождения, но теперь речь не о физической нагрузке или красотах Гималаев, а о реакции общественности. Успешное восхождение телеведущей стало не только ее личным триумфом, но и поводом для критики со стороны мужской части альпинистского сообщества.

После возвращения с вершины, Боня открыто высказалась в своем телеграм-канале: российские альпинистские клубы ее достижение проигнорировали. В отличие от международных организаций, которые выразили поздравления, в родной стране, по словам Виктории, царит молчание. Особенно ярко она выделила отсутствие поддержки от коллег-мужчин, обвинив их в предвзятом отношении и стремлении принизить значимость ее достижения.

Альпинисты-мужчины высказывали сомнения в самостоятельности восхождения звезды, приписывая успех поддержке команды и удобствам, недоступным большинству восходителей. Виктория же, со своей стороны, утверждает, что на высоте каждый остается один на один с собой и своей выносливостью: никакие статусы не заменят кислорода и силы.

"Вся критика была от мужиков, что, типа, меня там затаскивали, что это все мы проходили на вертолете и так далее. Причем – от мужиков-альпинистов. Думаешь, Боже мой, ты же прекрасно знаешь, ты ходишь в горы, ты понимаешь, что никого никуда никто не может затащить. Стащить-то не всегда могут, когда человеку плохо, он остается умирать", – высказалась телезвезда.

Помимо критики альпинистов, Боня также была удивлена равнодушием со стороны отечественного шоу-бизнеса. Из сотен медийных коллег лишь единицы – среди них Юлия Барановская, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, Митя Фомин, Гуф и Анна Семенович – выразили поздравления. Виктория призналась, что с равнодушием она сталкивается с юных лет, так у нее сформировались особенное восприятие мира и собственная философия.

Тем не менее, подобные ситуации, как отметила Виктория Боня, лишь укрепляют ее намерение не останавливаться. Она уверена, что чужое молчание – не повод свернуть с пути, а повод продолжать идти, несмотря ни на что. Теперь знаменитость хочет написать книгу о своем восхождении на Эверест.