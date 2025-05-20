Владислав Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Татьяной Ким

Владислав Бакальчук, экс-супруг предпринимательницы Татьяны Ким, подал апелляционную жалобу на ранее вынесенное судебное решение о разделе совместно нажитого имущества. Жалоба поступила в Савеловский районный суд Москвы спустя месяц после того, как суд постановил передать Ким весь контроль над компаниями группы Wildberries, включая долю Бакальчука и все активы, связанные с управлением бизнесом.

Речь идет о поистине беспрецедентном решении: Татьяна Ким получила не только 100% акций ООО "Вайлдберриз" и дочерних структур, включая "Вайлдберриз банк", но и сохранила все средства на личных счетах. Более того, экс-супругу было предписано выплатить ей 217 миллионов рублей в счет компенсации, поскольку объем переданного ему имущества оказался меньше положенного.

Ключевым моментом в решении суда является отступление от классического принципа равенства долей при разводе. Согласно 39-й статье Семейного кодекса РФ, суд может распределить имущество в пользу одного из супругов, если на то имеются веские причины: наличие несовершеннолетних детей, вклад в развитие бизнеса, либо недобросовестные действия другой стороны. В данном случае суд учел, что именно Ким является основательницей и идеологом проекта, в то время как Бакальчук, по версии стороны истца, не играл существенной роли в создании бизнеса.

Юристы подчеркивают, что такой подход может повлиять на будущее судебной практики, особенно в спорах, где супруги одновременно являются бизнес-партнерами. Решение показывает тенденцию учитывать не только юридические доли, но и фактический вклад каждого в успех общего дела.

Попытка Бакальчука оспорить постановление – не первая. В декабре 2024 года он не смог выиграть дело об отмене передачи активов маркетплейса в объединенную структуру Wildberries и Russ.

Теперь остается дождаться, рассмотрит ли суд жалобу Владислава Бакальчука на прежнее решение и изменит ли расстановку сил в одной из самых известных компаний рунета. Пока что весь бизнес окончательно находится под контролем Татьяны Ким.