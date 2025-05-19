Нурлану Сабурову грозит выдворение из России за нарушение миграционного законодательства

У Нурлана Сабурова, одного из самых узнаваемых и высокооплачиваемых комиков на российской стендап-сцене, проблемы с миграционным законодательством. По данным нескольких источников, 33-летнего артиста задержали в аэропорту Шереметьево при попытке пересечь границу. Причиной стало нарушение сроков миграционного учета, что может обернуться для Сабурова не только штрафом, но и временным запретом на въезд в страну.

Артист провел время в миграционном отделе в Подмосковье, где ожидает своего адвоката. Ему уже назначили административный штраф – пять тысяч рублей.

Также комику предоставили двухнедельный срок для того, чтобы он добровольно покинул территорию России и вернулся уже при полном соблюдении всех требований миграционного законодательства. Как сообщает Telegram-канал SHOT, если Сабуров проигнорирует предписание, ему может быть вынесено решение о принудительной депортации. В этом случае комику будет запрещено въезжать в РФ на срок до пяти лет.

Комик давно живет в России: сюда он переехал после окончания школы, поступив в университет в Екатеринбурге. Именно там началась его комедийная карьера – сначала через участие в КВН, позже – в телепроектах "Открытый микрофон" и "Stand Up". Популярность Сабурова стремительно росла, и он быстро вошел в топ самых востребованных артистов в индустрии юмора. Шоу "Что было дальше?", где он стал одним из ведущих, окончательно закрепило за ним статус звезды.

Несмотря на успех и узнаваемость, Нурлан Сабуров до сих пор не получил российское гражданство. В последние годы он якобы активно занимался этим вопросом, параллельно продолжая строить карьеру, приобретая недвижимость в Подмосковье и расширяя гастрольный график. В 2024 году, по данным Forbes, его доход превысил 50 миллионов рублей, а стоимость выступления достигала двух миллионов – в зависимости от формы оплаты.