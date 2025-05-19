Журналисты Super узнали, чем занимается Лерчек во время домашнего ареста

Жизнь Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, кардинально изменилась после возбуждения уголовного дела. Уже более полугода она находится под домашним арестом – без права выхода в интернет и использования телефонов. Пожалуй, именно для блогера с многомиллионной аудиторией это стало самым болезненным запретом. Однако, как оказалось, жизнь вне онлайн-мира у Лерчек тоже существует – пусть и в рамках особняка.

В объектив камеры Super Валерия попала во дворе своего загородного дома. Вместе с ней – мама Эльвира и трое детей: маленький Лев, которому исполнилось три года, и девятилетние двойняшки Богдан и Алиса. Пока дети с удовольствием играли в бадминтон, Лерчек уделяла время физической активности – крутила гимнастическое колесо. Блогер выглядела расслабленно и улыбалась – ни намека на панику или подавленность.





С октября 2024 года Валерия и ее бывший супруг Артем Чекалин находятся под следствием. По версии правоохранителей, супруги и их деловой партнер Роман Вишняк осуществили незаконный перевод более 250 миллионов рублей за границу. Средства, как предполагается, были выведены на счета в ОАЭ с использованием подложных документов. Всем троим предъявлены обвинения, и в случае признания вины им может грозить до 10 лет тюрьмы.

На фоне ограничений Лерчек переключилась на семью и саморазвитие. Как рассказывают близкие к семье источники, Валерия не только проводит много времени с детьми, но и активно занимается спортом, находит утешение в искусстве и даже увлеклась сборкой пазлов – хобби, требующем терпения и сосредоточенности.