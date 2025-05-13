Свидетели в деталях рассказали об издевательствах Пи Дидди над своей девушкой

В Нью-Йорке начался один из самых громких процессов последних лет – на скамье подсудимых оказался 55-летний рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy. Артиста обвиняют в целой серии тяжких преступлений: от сексуальной эксплуатации до торговли людьми и насилия. Показания свидетелей уже всколыхнули не только зал суда, но и всю индустрию шоу-бизнеса.

В первый день слушаний выступил ключевой свидетель – бывший стриптизер и эскорт-работник Дэниел Филлип. По его словам, Пи Дидди регулярно нанимал его для сексуальных контактов со своей возлюбленной – певицей и моделью Кэсси Вентурой. Рэпер якобы наблюдал за происходящим со стороны, не вмешиваясь, и платил за такие "сессии" от 3 до 6 тысяч долларов.





Филипп также рассказал, что Diddy контролировал каждую деталь происходящего. В отдельных случаях, как утверждает свидетель, артист требовал разыгрывать эротические сцены, использовать детское масло и даже прибегать к унижающим действиям. Однажды Комбс заставил его справить нужду на Кэсси. Сам рэпер в это время сидел в стороне и мастурбировал. Когда происходящее не устраивало рэпера, он отказывался платить или требовал остановиться.

Одна из самых шокирующих частей показаний касалась случая, когда P. Diddy, по словам свидетеля, ударил Кэсси бутылкой и силой затащил ее в спальню. Дэниел слышал крики и удары. Сам он утверждает, что опасался за свою жизнь и потому не обращался в полицию, хотя был уверен – девушка находится в реальной опасности.

"Это был кто-то, обладающий неограниченной властью. И, скорее всего, даже если бы я обратился в полицию, я всё равно мог бы лишиться жизни", – рассказал свидетель.

Во время этих показаний в зале суда присутствовали дети P. Diddy и его мать. Трое дочерей покинули зал, не выдержав подробностей. Его сын и мать остались на месте, наблюдая за процессом до конца. Сам рэпер сидел с невозмутимым лицом, лишь изредка открывая Библию.





Также в суде выступил охранник отеля, где, по его словам, в 2016 году произошел еще один акт насилия над Вентурой. Он утверждает, что Комбс предлагал ему деньги за молчание и даже выкупил записи с камер наблюдения, чтобы скрыть следы преступления. Несмотря на это, видео в итоге появилось в Сети.

Если суд признает рэпера виновным, ему грозит до пожизненного заключения. Сам Шон Комбс отрицает все обвинения. Но с каждым днем судебного процесса скандал вокруг одного из самых влиятельных артистов в истории хип-хопа только набирает обороты.

Ранее сообщалось, что адвокаты Пи Дидди попытаются в суде доказать невменяемость рэпера.