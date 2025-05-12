Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд родила близнецов

Звезда фильмов "Аквамен" и "Ромовый дневник" поделилась счастливой новостью в День матери, опубликовав в соцсетях трогательное фото крошечных ножек своих новорожденных сына и дочери. Херд не скрывает радости и называет появление двойняшек самым личным чудом в своей жизни.

"Теперь мои руки и мое сердце заняты дочерью Агнес и сыном Оушен", – написала актриса, появившись в блоге после долгого молчания.





Для Эмбер материнство – осознанный выбор, к которому она шла с особой осторожностью. Ранее актриса уже стала мамой в одиночку – в 2021 году она родила дочь Уну Пейдж с помощью суррогатного материнства. Тогда Эмбер откровенно рассказала, что столкнулась с проблемами в вопросах фертильности, и поэтому рождение детей стало для нее особенным достижением.

"Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, было самым волнующим опытом в моей жизни", – призналась актриса.

После судебных баталий со своим бывшим мужем Джонни Деппом актриса предпочла покинуть Штаты и обосновалась в Европе. С тех пор она ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Но, судя по новым кадрам, Эмбер абсолютно счастлива – вдали от камер, сплетен и судебных заголовков.

Ранее сообщалось, что бывшую девушку Джонни Деппа, россиянку Юлию Власову, обманули мошенники.