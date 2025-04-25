Бывшую девушку Джонни Деппа, россиянку Юлию Власову, обманули мошенники

Юлия Власова, ранее оказавшаяся в центре внимания благодаря слухам о романе с голливудским актером Джонни Деппом, стала жертвой мошенничества. Попытка получить посылку через посредника обернулась для визажистки неприятной ситуацией.

По информации Super, Власова попросила одну девушку переправить ей вещь из Москвы в Дубай. Однако посылка до адресата так и не дошла. Вместо выполнения просьбы предполагаемый "курьер" исчезла с вещью, а затем потребовала с Юлии 30 тысяч рублей за возврат. Разочарованная визажистка сохранила переписку в качестве доказательства и заявила о намерении подать в суд.

Когда журналисты обратились за комментариями к девушке, которая должна была доставить посылку, выяснилось новое обстоятельство. По ее словам, она сама стала жертвой кибермошенников. Девушка утверждает, что ее аккаунт был взломан еще в 2023 году, а в 2025-м им воспользовались злоумышленники, действующие от ее имени. Она пояснила, что в переписке с Юлией использовались ее настоящие документы – паспорта и визы, что, по ее мнению, свидетельствует о том, что она не причастна к афере.

Таким образом, ситуация оказалась запутанной: Власова уверена, что стала жертвой обмана, в то время как вторая сторона настаивает на том, что сама пострадала от действий третьих лиц. В центре всей истории оказались украденные личные данные и виртуальное мошенничество.

Юлия Власова стала известна после слухов о возможных отношениях с Джонни Деппом, когда их несколько раз замечали вместе. Официального подтверждения романа не последовало, но внимание общественности к визажистке резко возросло. Теперь, вместо обсуждений личной жизни, внимание приковано к скандальной истории с аферистами.