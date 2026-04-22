Зои Кравиц и Гарри Стайлс спровоцировали слухи о помолвке

Новый виток обсуждений вокруг отношений Зои Кравиц и Гарри Стайлса спровоцировали свежие уличные фото из Лондона. Пара попала в объективы во время прогулки, однако внимание пользователей привлек не сам выход, а кольцо на руке актрисы.

На снимках Кравиц запечатлена с украшением на безымянном пальце, что сразу вызвало волну предположений о возможной помолвке.

Сами звезды ситуацию не комментируют и по-прежнему придерживаются закрытой позиции в вопросах личной жизни. Тем не менее интерес к их роману остается стабильно высоким: с момента, как стало известно об их отношениях в 2025 году, Кравиц и Стайлса регулярно видят вместе в разных странах.

Стиль пары на этот раз оказался максимально расслабленным: актриса выбрала светлый тренч и свободный силуэт, а музыкант – темный костюм с бомбером.

До этого Кравиц состояла в отношениях с Ченнингом Татумом, а за плечами у Стайлса – романы с Тейлор Свифт, Оливией Уайлд и Эмили Ратаковски.