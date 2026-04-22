Домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за унижений и расизма

Кайли Дженнер обвинили в расизме и унижениях и подали в суд. Как следует из судебных документов, экс-домработница Анджелика Васкес утверждает, что работала в доме Дженнер в Беверли-Хиллз с осени 2024 года, а затем была переведена в резиденцию в Хидден-Хиллз. По словам истца, уже в первые недели она столкнулась с холодным приемом со стороны персонала и систематическим давлением.

В иске говорится, что женщина подвергалась унижениям из-за своего происхождения, акцента и религиозных взглядов. Среди претензий – распределение наиболее сложных задач, исключение из команды и публичные замечания. Также, по словам Васкес, в ее адрес звучали оскорбительные комментарии, а общение со стороны коллег сопровождалось демонстративно пренебрежительным тоном.

Отдельно в документах упоминаются случаи, которые истец трактует как проявление враждебной рабочей среды: ей якобы приходилось выполнять чужие обязанности, а жалобы на условия работы игнорировались. В результате, как утверждает Васкес, у нее развились симптомы тревожного расстройства, после чего она покинула должность летом 2025 года.

Примечательно, что сама Дженнер в описании конкретных эпизодов напрямую не фигурирует, однако указана ответчиком. По версии истца, звезда не предприняла меры для урегулирования ситуации, несмотря на обращения.

На данный момент представители Дженнер публично не прокомментировали иск. Васкес, в свою очередь, требует компенсацию за моральный ущерб, невыплаченные средства и дополнительные штрафные выплаты.