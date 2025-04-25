Состояние Виктории Бони резко ухудшилось во время восхождения на Эверест

Виктория Боня на долго мечтала о восхождении на Эверест – самую высокую точку планеты, и вот ее мечта сбывается. Для нее этот поход стал не просто спортивной целью, а возможностью проверить пределы своих физических и душевных сил. После месяцев интенсивной подготовки, включавшей тренировки и консультации с опытными альпинистами, телеведущая отправилась в непростое путешествие.

Первые дни экспедиции Виктория активно делилась своими ощущениями с подписчиками в социальных сетях, рассказывая о каждом этапе пути. Несмотря на то, что мечта осуществлялась, дорога к вершине оказалась куда труднее, чем предполагалось. Уже спустя несколько суток Боня столкнулась с серьезными проявлениями горной болезни: упадок сил, нестерпимые головные боли и резкое ухудшение общего состояния.

Одним из тревожных симптомов стало падение уровня кислорода в крови до критических 55%, что значительно ниже нормы. Такое состояние заставило Викторию воспользоваться кислородной маской. Привычные вещи, такие как поднятие чайника или пользование телефоном, стали для нее настоящим испытанием.

Во время одного из этапов маршрута, когда группе необходимо было преодолеть всего 300 метров подъема – что в условиях высокогорья является значительным испытанием – Виктории стало особенно плохо. Телеведущая признавалась, что с трудом держала равновесие и буквально заставляла себя двигаться вперед. Несмотря на ухудшение самочувствия, Боня сохранила веру в свои силы и желание продолжать восхождение.

В этом непростом путешествии Викторию сопровождает альпинист Мингма Шерпа, за плечами которого – множество рекордов и покоренные восьмитысячники. Поддержка такого опытного наставника придает сил и уверенности в борьбе с трудностями на пути к вершине мира.

Несмотря на тяжелые испытания, Виктория Боня не собирается сдаваться. Она с каждым шагом приближается к своей мечте, преодолевая не только физические преграды, но и внутренние страхи.