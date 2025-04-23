По делу об убийстве Игоря Талькова вынесен приговор

Спустя более чем три десятилетия после гибели Игоря Талькова, российский суд наконец поставил точку. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил бывшего концертного директора певца Валерия Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в убийстве артиста, совершенном в 1991 году. Главное доказательство – его рубашка, на рукаве которой были найдены следы пороха.

Напомним, роковой инцидент произошел 6 октября 1991 года за кулисами дворца спорта "Юбилейный" в Петербурге. Тогда конфликт вспыхнул между охраной певца и телохранителем Игоря Малахова. По версии следствия, Шляфман, испытывая личную неприязнь к Малахову из-за споров по поводу очередности выхода артистов на сцену, выхватил револьвер и попытался выстрелить. В завязавшейся потасовке пуля не достигла цели, но в результате смертельно ранила самого Талькова.

Уже через несколько дней после трагедии Шляфман уехал из России и обосновался в Израиле, где прожил около 30 лет. Расследование убийства на долгое время заморозили. Однако в последние годы дело вновь получило резонанс, и следствие было возобновлено. Были допрошены новые свидетели, включая известных артисток – Наташу Королеву и Азизу, которая была на месте событий в тот вечер.

Несмотря на то, что Шляфман до сих пор находится за пределами России и приговор был вынесен заочно, теперь он числится в международном розыске.

Поклонники Талькова, ждавшие справедливости более тридцати лет, наконец услышали: виновный назван и осужден. Правда, вряд ли он когда-либо окажется за решеткой – экстрадиция из Израиля остается крайне маловероятной.