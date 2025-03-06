Шона Бэйкера обвинили в присвоении идеи фильма "Анора"

Фильм "Анора" Шона Бэйкера, ставший триумфатором 97-й премии "Оскар" и получивший пять престижных наград, оказался в центре скандала. Американка Эмили Уорфилд заявила, что режиссер незаконно присвоил идею ее подруги-сценаристки и использовал её в своём фильме без разрешения. Обвинения появились спустя несколько дней после торжественного вечера вручения статуэток.

По словам Уорфилд, в 2015 году она снималась в пилотном эпизоде сериала "The Skill Set", в котором играла стриптизершу с Брайтон-Бич по имени Энни. По сюжету, ее героиня попадала в сети русской мафии после разрыва отношений с состоятельным парнем. Сценарий для шоу написала ее подруга Алана Мэсси, и тогда же они отправили пилотный выпуск Шону Бэйкеру в надежде получить его мнение. Режиссер, как утверждает Эмили, действительно посмотрел материал и даже дал рекомендации по дальнейшему развитию проекта. Однако, по ее словам, он позже полностью позаимствовал концепцию и перенес ее в свой фильм "Анора", не только повторив ключевые сюжетные элементы, но и скопировав детали, такие как костюм главной героини.

Женщина также заявила, что долгое время молчала, но череда недавних событий подтолкнула ее к раскрытию этой истории. Она была уволена из государственной компании в рамках оптимизации кадров, а победа "Аноры" на "Оскаре" стала последней каплей. Эмили выразила возмущение тем, что влиятельные мужчины продолжают присваивать идеи женщин и безнаказанно добиваются успеха на их основе.

Шон Бэйкер пока никак не прокомментировал обвинения. Несмотря на возникший скандал, его фильм продолжает собирать восторженные отзывы от критиков и зрителей. Актриса Майки Мэдисон, исполнившая роль Аноры, получила "Оскар" за лучшую женскую роль, а российский актер Юра Борисов был номинирован на премию за роль второго плана (статуэтку в этой категории забрал Килиан Калкин за участие в фильме "Настоящая боль").