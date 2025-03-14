Юлия Пересильд: "Сказка – это мой жанр"

Бодро стартовав на широких экранах страны в первые дни нового года, сказочный блокбастер "Финист. Первый богатырь" сразу установил рекорд среди всех картин из вселенной "Последнего богатыря". Только за первые 2 недели проката фильм посмотрели более 5 миллионов зрителей! Одну из главных ролей – молодую Бабу-ягу – в картине сыграла заслуженная артистка России Юлия Пересильд. Она сразу уточнила, что зритель увидит ее героиню в необычном образе обаятельной рыжеволосой красавицы. Актриса призналась, что сыграть Баба-ягу было для нее настоящей мечтой, и теперь, благодаря фильму, она осуществилась!

– Юлия, можете рассказать, как вы оказались в этом проекте? Вас сразу утвердили на роль?

– Ну, кроме меня, на кастинге были и другие артисты. Меня, как и всех, пригласили на пробы. Прошла первые, вторые, затем дали текстовое задание, была примерка костюмов. И только после всего этого мне сообщили, что – да, я утверждена на роль. Я была счастлива невероятно!

Сказка – это вообще мой жанр! Мне кажется, что для любого артиста сыграть в сказке, тем более такого масштаба, да с такими спецэффектами, шикарными локациями – конечно, мечта!

– Вживаться в образ хоть и молодой, но все же Бабы-яги вам было не сложно?

– Совсем нет. Даже наоборот, было легко, радостно и, я бы даже сказала, сладко! Наша совместная работа над образом с режиссером, художниками складывалась из маленьких бусинок. Для меня она чем-то походила на шитье бисером: много-много мелких стежков, много нюансов, которые надо красиво соединить. Как режиссер Дмитрий Дьяченко абсолютный перфекционист, который требовал от актеров с одной стороны сказочной истории, а с другой – очень человечной. Чтобы вот моя Баба-яга не летала где-то в отрыве от этого мира, а была вполне себе узнаваема как персонаж зрителю. У меня остались крутые впечатления от съемок, кажется, что у нас получилось ярко, смело и даже по-хулигански, что-ли. Это не самая свойственная для меня роль, но я бы с удовольствием продолжила в этом образе существовать еще какие-то следующие годы.

– До вас, роль Бабы-яги в фильме играла актриса Елена Яковлева. Вы с ней как-то советовались, какие-то моменты обсуждали, может?

– Безусловно, мне было важно построить образ на основе уже созданного персонажа Еленой Яковлевой. Мы – обе Бабы-яги – как продолжение друг друга, должны были быть похожими. Но все равно мы разные. Елена – очень занятой человек и на съемках мы раза два где-то увиделись. На площадке мы кадрами не пересекались: либо я занята в сцене, либо она. Я вообще много раз пересматривала все предыдущие вселенные "Богатыря", подметила много нюансов, которые можно было бы повторить, использовать. Но свою роль выстроила как парадокс: чтобы и не умная, и не дура, и хорошая, и плохая, и аристократка, и торговка…

– А что вам больше всего в процессе съемок понравилось?

– Натурные съемки! Это было так красиво, много живых природных локаций. Часть сцен фильма снималось в Казахстане, с поющими барханами, горами и лесами. Мы посетили окрестности крепости Номад, построенной в 2004 году для фильма "Кочевник", побывали в Чарынском каньоне, в окрестностях городов Конаев и Алма-Ата...

Не все, конечно, было так волшебно: это и перепады температур от 40 °C днем до 0 °C ночью, и змеи с пауками и скорпионами. На нашей площадке практически круглосуточно дежурил реанимобиль с антидотами. Но обошлось.

– У вас в фильме также необычный звериный партнер – жираф Куня. Сразу нашли с ним общий язык? Не боялись, что, например, плюнет, как они, жирафы, любят делать…

– А еще они головы откусывают! Правда! Я когда к роли готовилась, то изучила вопрос – таких случаев начиталась... Жирафы чрезвычайно злопамятные животные, и если ты однажды его обидел, накричал, то он лет через 10 тебя узнает и голову откусить может. А еще они очень обидчивые, ревнивые и строптивые. Но я справилась, мы подружились и даже полюбили друг друга. Что такое любовь к животному? Это, прежде всего, забота. Он же тоже на съемках уставал, как и мы, люди. Я его старалась в обиду не давать. Следила: не голоден ли, не хочет ли пить, может, пятиминутную паузу взять, чтобы отдохнул. Куня все это чувствовал и отвечал мне взаимностью.

А еще с ним, бедным, случилась оказия. Можете представить, что в мае все верблюды полностью сбрасывают свою шерсть и становятся лысыми… Вот в апреле был он у меня еще ничего, о-го-го, я бы сказала, а тут – упс – и лысый полностью. Так ему из его же шерсти пошили такую накидушку-шкурку и каждый раз в кадре надевали. И шею ему терло, и жарко, и неудобно. Я как самый ярый защитник животных всегда была начеку: чтобы ничего не натерло, чтобы на него не ругались. Думаю, что сегодня запросто и погонщиком верблюдов могу стать, и в программе "В мире животных" соведущим у Николая Дроздова быть. Кстати, верблюд, – это уже не первый мой звериный друг, на съемках "Края" мне довелось сниматься с медведем Степой.

– Как считаете, насколько такой жанр сказки, сегодня актуален?

– На премьере я сказала, что чем темнее становятся времена, тем острее зритель нуждается в светлых сказках. Так нам в этот момент хочется верить в чудеса, в добрую сказку. Наверное, поэтому и нам, актерам, так хочется принимать участие в их создании.