Умерла автор музыки к мультфильму "Маугли" София Губайдулина

В возрасте 93 лет ушла из жизни известный композитор София Губайдулина. Как сообщает источник, София Асгатовна скончалась из-за острой сердечной недостаточности.

Автор музыкальных произведений появилась на свет в 1931 году в городе Чистополь. Она стала одной из самых значимых фигур в мире академической музыки. Широкая известность пришла к ней благодаря работе в кино и анимации. Среди ее самых известных композиций – музыка к мультфильму "Маугли" и фильму "Вертикаль" с Владимиром Высоцким.

Также композитор создала саундтреки к таким картинам, как "Чучело", "Крейцерова соната", "Кошка, которая гуляла сама по себе" и многим другим.

С начала 90-х Губайдулина проживала в Германии, где продолжала заниматься творчеством. Ее вклад в мировую музыку был высоко оценен – три года назад году она была номинирована на премию "Грэмми" за произведение "Гнев божий" в категории "Лучшая современная классическая композиция".

Композитор оставила огромное музыкальное наследие, а ее работы продолжат вдохновлять будущие поколения.

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