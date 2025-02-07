44-летний Элайджа Вуд впервые вступил в брак

В минувшем месяце актер Элайджа Вуд привлек внимание к своей личной жизни, назвав свою возлюбленную Метте-Мари Конгсвед супругой. Тогда поклонники были почти уверены, что звезда "Властелина колец" вступила в брак. Недавно новость подтвердилась.

Журналистам удалось раздобыть свидетельство о заключении брака между 44-летним Вудом и 33-летней Конгсвед. В нем говорится, что мужем и женой пара стала в конце 2024 года. Тогда он предпочел не сообщать широкой публике о радостном событии, отметив его в компании 80 человек, среди которых были друзья и родственники.

Известно, что Элайджа и Метте-Мари состоят в отношениях уже семь лет, а помолвочное кольцо на пальце девушки появилось еще в 2019-м. Годом позже избранница подарила актеру сына. Мальчика назвали Эваном. Еще спустя пару лет на свет появилась дочь Элиаджа. Так исполнилась давняя мечта актера – завести семью.

Элайджа Вуд – один из самых узнаваемых американских актеров, несмотря на то, что он довольно редко снимается в кассовых фильмах. Мировую известность ему принесла роль Фродо Бэггинса в трилогии "Властелин колец". Его фильмография насчитывает порядка 100 кинопроектов.