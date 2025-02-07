Пресс-служба Анны Асти прокомментировала информацию о расставании певицы с мужем

В конце минувшего года певица Анна Дзюба, более известная как Анна Асти, пострадала от рук злоумышленников. Те взломали смартфон артистки и распространили ее интимные фото. Понятно, что произошедшее исполнительница хита "По барам" тяжело переживала. Тогда необходимую поддержку ей оказал муж и по совместительству концертный директор Станислав Юркин.

Недавно же журналисты из известного издания, ссылаясь сразу на несколько анонимных источников из окружения Анны Асти, сообщили о проблемах в ее семье. Якобы артистка рассталась с мужем, и теперь супруги, по слухам, не живут вместе. В то же время Станислав остается концертным директором певицы.

Комментировать данную информацию пришлось пресс-службе Анны Асти. Согласно официальному заявлению, исполнительница не расставалась с мужем. Представители артистки призвали журналистов отказаться от распространения информации, которая не соответствует действительности.

Также пресс-служба отметила, что отсутствие фотографий Анны Асти с мужем на ее страницах в соцсетях вовсе не говорит о разладе в семье. Мол, певица отражает в блоге лишь профессиональную деятельность и не стремится публиковать контент, касающийся ее личной жизни.