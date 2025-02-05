Анна Седокова рассказала, что ее 7-летний сын узнал о смерти отчима от постороннего

Смерть баскетболиста Яниса Тиммы стала потрясением для певицы Анны Седоковой, которая состояла с ним в браке четыре года и развелась за пару недель до трагедии. С тех пор артистка редко появляется в соцсетях, отказываясь при этом комментировать обвинения со стороны друзей и родных ее бывшего мужа. Например, некоторые из них считают, что экс-солистка группы "ВИА Гра" так или иначе причастна к смерти спортсмена.

Некоторое время после трагедии Анна провела в больнице из-за нервного срыва и шока. В недавней публикации в популярной соцсети Седокова рассказала, что врачи спасали ее, пока она думала, как сообщить находящемуся в лагере сыну о смерти его отчима. Однако страшную новость певице говорить не пришлось. Ее сыну все рассказал некий мальчик. Тогда артистка, едва стоящая на ногах, решила немедленно отправиться к ребенку.

"Я не могла позволить другим людям влиять на его восприятие мира", – написала Анна.

По словам Седоковой, она посчитала необходимым отвезти ребенка в другую страну. Правда, состояние певицы оставляло желать лучшего. Она в любой момент могла потерять сознание, поэтому из-за неуверенности пару раз сдавала билеты. В итоге артистке и ее ребенку пришлось встречать Новый год в аэропорту.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года в Москве. После проведенной проверки правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, удостоверившись, что спортсмен покончил с собой. Однако присяжный адвокат Юрис Гринвалдс, оказывающий юридическую помощь Райтису Тимме, считает, что российские следователи поспешили с выводами. Поэтому расследование смерти баскетболиста продолжается уже в Латвии, куда могут вызвать на допрос Анну Седокову.