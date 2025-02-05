Меган Маркл связалась с Билли Айлиш, чтобы оказать помощь ее 15-летней поклоннице

Масштабные лесные пожары в штате Калифорния обернулись трагедией. Множество семей оказалось без крова. В Альтадене, городе, практически опустошенном огнем, принц Гарри и его супруга Меган Маркл лично встретились с местными жителями, пытаясь оказать моральную поддержку и помочь оправиться от бедствия.

Особое внимание герцогини Сассекской привлекла 15-летняя школьница, лишившаяся не только родного дома, но и дорогого ей предмета одежды – футболки с концерта Билли Айлиш. Девочка оставила ее в стиральной машине незадолго до начала пожаров, и стихия безжалостно все уничтожила.

Благодаря помощи лидера группы Maroon 5 Адама Левина Меган Маркл смогла связаться с Билли Айлиш, которая оказалась готова откликнуться на просьбу и оказать поддержку пострадавшей школьнице. Певица отправила не только новую футболку, но и комплект фирменных подарков.

Воодушевленная помощью Меган Маркл записала видеообращение, в котором не только похвасталась своими успехами в организации помощи, но и призвала других людей не оставаться равнодушными и объединить усилия для поддержки тех, кто столкнулся с неимоверными потерями от стихийного бедствия.