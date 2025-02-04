Скрипач Большого театра Рустам Салейманов спровоцировал массовую драку в клубе

Спокойный вечер в московском караоке-баре для известного скрипача Рустама Салейманова завершился неожиданной потасовкой. Музыкант, пришедший отдохнуть с друзьями, оказался в эпицентре конфликта, который перерос в массовую драку.

По данным очевидцев, инцидент произошел в одном из столичных заведений, расположенном на площади Киевского вокзала. Салейманов вместе с приятелями находился в отдельной кабинке, наслаждаясь вечером, но в какой-то момент вышел из зала. Вернувшись обратно, артист по ошибке зашел в чужую комнату, где отдыхала другая компания.

Неожиданное появление скрипача вызвало напряжение среди посетителей, особенно после его замечания о музыкальном репертуаре. Музыкант открыто выразил недовольство звучащим в зале треком в жанре "кальянного рэпа", что не понравилось присутствующим. Обычная словесная перепалка быстро переросла в конфликт: спор перешел на повышенные тона, а затем в драку, в которой приняли участие около 15 человек.

Кадры инцидента уже распространились в сети. На видео видно, как участники потасовки повалили друг друга на пол, а окружающие безуспешно пытались разнять их. Вмешаться пришлось сотрудникам полиции, которые прибыли на место и попытались успокоить дерущихся. Подробности о состоянии Рустама Салейманова пока не сообщаются.

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