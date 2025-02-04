Рудковская заявила, что у "Интервидения" будет "глобальный масштаб"

В 2025 году на российской земле будет проводиться международный музыкальный конкурс под названием "Интервидение", свидетельствует указ, подписанный президентом Владимиром Путиным. Новость быстро нашла отклик в отечественном шоу-бизнесе.

Одним из активных участников обсуждения стала продюсер Яна Рудковская, которая ранее "привозила" на отечественную арену "Евровидение". Она считает, что новый конкурс может стать уникальной площадкой, где не будет места политическим играм, пропаганде и навязанной "повестке".

"Уверена, что будет глобальный масштаб", – написала бывший продюсер Димы Билана, который одержал победу на песенном конкурсе "Евровидение" в 2008 году.

Сейчас Яна Рудковская гадает, кто может представить Россию на "Интервидении" в этом году.

Внимание к организации мероприятия уделил и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. В беседе с НСН он подчеркнул, что новый конкурс следует организовать более достойно, чем "Евровидение", где Россию видеть не желают. По мнению композитора, "Интервидение" должно стать символом гордости и высоких стандартов.

По предварительной информации, участниками "Интервидения-2025" станут артисты из стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки. Хотя точная дата проведения конкурса пока остается под вопросом, само событие уже вызывает живой интерес в музыкальном сообществе, обещая стать платформой для развития международных отношений.