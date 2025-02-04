Анна Седокова заявила, что проживает самый сложный период в своей жизни

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Певица вышла на связь впервые за долгое время.

Певица Анна Седокова старалась хранить молчание после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. До недавнего времени всего пару раз артистка возвращалась в соцсети, чтобы высказаться. Сначала экс-солистка группы "ВИА Гра" со слезами на глазах записала видеообращение, в котором попросила оградить его сына от информации о случившейся трагедии. Позднее Анна писала в своем блоге, что всегда будет любить Яниса.

Спустя полтора месяца после смерти Тиммы Седокова снова вышла на связь. Она не стала комментировать все негативные высказывания друзей баскетболиста о ней. В своем новом обращении певица сосредоточилась на благодарности тем, кто ее поддерживает.

По словам Седоковой, сейчас она проживает самый сложный период в своей жизни. Но она старается делать все, чтобы его преодолеть, – в том числе заниматься творчеством и выступать на концертах.

"И даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать", – сказала исполнительница хита "Холодное сердце".

Напомним, Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство, из-за чего на Анну Седокову ополчились некоторые друзья спортсмена. Например, Марк Пугачев считает, что певица косвенно причастна к случившемуся. Однако правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело после проведенной проверки.

Евгений Елисеев

Редактор

 

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