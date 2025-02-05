Государство оплатить Александру Буйнову курс лечения от онкологии

74-летний певец и народный артист Александр Буйнов продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Недавно стало известно, что ему вновь назначили курс гормонотерапии, а государство полностью возьмет на себя оплату дорогостоящих препаратов.

По данным СМИ, медицинский консилиум онкологов принял решение вернуть Буйнову терапию препаратом "Даролутамид". Это средство используется для борьбы с раковыми заболеваниями и стоит немалых денег – одна упаковка обходится примерно в 140-180 тысяч рублей. Полугодовой курс, который предстоит пройти артисту, оценивается примерно в миллион рублей, и все расходы возьмет на себя государство.

Ранее Александр Николаевич уже принимал этот препарат, но в 2023 году лечение пришлось приостановить из-за побочных эффектов. Тогда во время велопрогулки исполнитель хита "Падают листья" внезапно потерял сознание, что привело к черепно-мозговой травме и перелому лобной кости. После обследования врачи выявили у него нарушение мозгового кровообращения, что стало поводом для корректировки лечения.

На данный момент Буйнов чувствует себя удовлетворительно, но признается, что быстро устает даже от минимальных физических нагрузок. Медики советуют ему избегать переутомления, ограничить активные движения и при необходимости работать в сидячем режиме.

Напомним, что Александр Буйнов на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, но несмотря на это, продолжает вести активный образ жизни и радовать поклонников своим творчеством.

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