Бьянка судится с известным лейблом, обвиняя его в мошенничестве

Певица Бьянка оказалась в центре судебного разбирательства с музыкальным лейблом Koala Music, ранее известным как Sony Music Russia. В 2024 году артистка подала иск против компании, с которой сотрудничала с 2020-го. Причиной конфликта стали финансовые претензии – лейбл, по данным команды певицы, не полностью выполнял обязательства по выплатам за дистрибуцию ее песен на стриминговых платформах. Это, по мнению представителей артистки, ничто иное, как мошенничество.

С 2022 года Бьянка выпускает музыку самостоятельно, но контракт с Koala Music предусматривал, что компания продолжит заниматься сбором и перечислением доходов от уже размещенных композиций. Однако в ходе аудита было выявлено, что часть средств не доходила до артистки, что вынудило ее обратиться в суд.

Решение было принято в пользу певицы – лейбл обязали компенсировать недоплаченные суммы. Однако попытка расторгнуть контракт через суд не увенчалась успехом. Это заставило артистку подать новый иск, чтобы избежать дальнейших финансовых потерь.

Бьянка намерена добиваться полного разрыва соглашения, в то время как лейбл не торопится терять одного из артистов каталога. Впрочем, в музыкальной индустрии подобные споры не редкость, и их исход зависит от дальнейших судебных решений.