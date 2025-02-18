Ксения Бородина рассказала, с кем из знаменитостей могла бы встречаться

Телеведущая Ксения Бородина приняла участие в игре на "Шоу Воли", где рассказала, кто из знаменитостей мог бы стать ее избранником, если бы судьба сложилась иначе. Недолго размышляя над ответом, она назвала актера, номинанта на премию "Оскар" Юрия Борисова, признавшись, что он вызывает у нее восхищение.

Не менее интересным оказался аналогичный вопрос, адресованный ее жениху, блогеру Николаю Сердюкову. Сначала он уверял, что не смог бы представить себя в отношениях с кем-то, кроме Ксении. Однако после небольшого напоминания со стороны возлюбленной Николай признался, что испытывает симпатию к супермодели Ирине Шейк.

История любви Ксении и Николая развивается стремительно. Их роман стал известен в середине 2024 года, а уже в декабре пара объявила о помолвке. Телеведущая, уже имеющая двоих детей от предыдущих браков, не скрывает, что готова к новым серьезным отношениям и с нетерпением ждет свадьбы. Сейчас пара активно готовится к торжеству, дата которого пока неизвестна общественности.

Ранее Ксения Бородина рассказала, чем ее привлек Николай Сердюков. Слова бывшей ведущей реалити-шоу "Дом-2" приводил журнал Клео.ру.