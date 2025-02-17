Влад Лисовец прокомментировал новость об онкологии

В понедельник, 17 февраля, в СМИ появилась информация о том, что 52-летнего Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным. Как сообщал Mash, у стилиста диагностировали онкологию на поздней стадии, и первый курс химиотерапии не дал значимого эффекта.

Сам Влад Лисовец опроверг слухи о критическом состоянии, отметив, что у него действительно есть проблемы со здоровьем, но ситуация не так драматична, как преподносят журналисты. Он призвал не верить всему, что пишут в СМИ, и подчеркнул, что продолжает активно жить и работать.

Как отметил стилист, его медицинская карта полна разных неутешительных записей, причем с самого детства. Мол, было перенесено немало недугов. Но это не может заставить Влада опустить руки. Он продолжает идти по жизни с высоко поднятой головой.

При этом знаменитость напомнила о важности регулярных медицинских обследований и внимательного отношения к своему организму. По словам Лисовца, ранняя диагностика позволяет избежать тяжелых последствий. Он также отметил, что современные методы лечения дают хорошие результаты, если вовремя обратиться за помощью.

Влад Лисовец поблагодарил всех за поддержку и призвал людей беречь не только физическое, но и эмоциональное здоровье.