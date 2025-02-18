Тимоти Шаламе перепутали с российским актером Марком Эдельштейном на BAFTA

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Путаница произошла во время церемонии BAFTA, где фотографы не смогли понять, перед ними Тимоти Шаламе или Марк Эйдельштейн.

Голливудские красные дорожки не перестают удивлять – на этот раз внимательные поклонники заметили забавный инцидент на церемонии BAFTA. Фотографы приняли Тимоти Шаламе за его нового "близнеца" – актера Марка Эйдельштейна.

Снимок с премии, опубликованный в фотобанке Getty Images, был подписан с ошибкой: имя звезды "Дюны" заменили на "Марк Эйдельштейн". Эта путаница моментально стала поводом для обсуждений, ведь сходство двух актеров давно стало горячей темой в соцсетях.

После того как Марк в декабре выложил в своем блоге совместное фото с Тимоти, сделанное на Gotham Awards, дискуссии только усилились. Часть поклонников уверена, что Эйдельштейн копирует стиль и образ Шаламе, а другие считают, что у киноиндустрии появился новый харизматичный актер с мировой популярностью.

Тимоти Шаламе. Фото: соцсети/@tchalamet

Сам Марк воспринимает такие сравнения с юмором. Во время презентации фильма "Анора" в Нью-Йорке он признался, что считает Тимоти талантливым артистом и ему приятно, что их имена ставят рядом. Он даже отметил, что не отказался бы обсудить с Шаламе философию "Аноры" и узнать его мнение о фильме.

Интересно, что подобная история произошла и с коллегой Марка по "Аноре" – Юрой Борисовым. На одном из мероприятий фотографы ошибочно подписали композитора Дэниела Блумберга его именем.

Ранее сообщалось, что премию BAFTA, на которую был номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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