Тимоти Шаламе перепутали с российским актером Марком Эдельштейном на BAFTA

Голливудские красные дорожки не перестают удивлять – на этот раз внимательные поклонники заметили забавный инцидент на церемонии BAFTA. Фотографы приняли Тимоти Шаламе за его нового "близнеца" – актера Марка Эйдельштейна.

Снимок с премии, опубликованный в фотобанке Getty Images, был подписан с ошибкой: имя звезды "Дюны" заменили на "Марк Эйдельштейн". Эта путаница моментально стала поводом для обсуждений, ведь сходство двух актеров давно стало горячей темой в соцсетях.

После того как Марк в декабре выложил в своем блоге совместное фото с Тимоти, сделанное на Gotham Awards, дискуссии только усилились. Часть поклонников уверена, что Эйдельштейн копирует стиль и образ Шаламе, а другие считают, что у киноиндустрии появился новый харизматичный актер с мировой популярностью.





Сам Марк воспринимает такие сравнения с юмором. Во время презентации фильма "Анора" в Нью-Йорке он признался, что считает Тимоти талантливым артистом и ему приятно, что их имена ставят рядом. Он даже отметил, что не отказался бы обсудить с Шаламе философию "Аноры" и узнать его мнение о фильме.

Интересно, что подобная история произошла и с коллегой Марка по "Аноре" – Юрой Борисовым. На одном из мероприятий фотографы ошибочно подписали композитора Дэниела Блумберга его именем.

Ранее сообщалось, что премию BAFTA, на которую был номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин.