Налоговая служба начислила Насте Ивлеевой новый долг в 30 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба предъявила Насте Ивлеевой долг в размере 30 миллионов рублей. По данным SHOT, основная сумма связана с финансовыми обязательствами компании "Капельница групп", которую блогер основала вместе с бизнес-партнером Дмитрием Аникиным. После банкротства организации ответственность за долги легла на ее учредителей.

Бизнес-проект, задуманный Ивлеевой и Аникиным в 2021 году, предполагал открытие бара, однако реализация не удалась. В результате, в августе 2023 года компания официально объявила себя банкротом. Изначально задолженность составляла 23,5 миллиона рублей, но к этой сумме прибавилось еще 7,3 миллиона, которые должны выплатить оба соучредителя.

Еще до банкротства у компании появились серьезные финансовые проблемы. Бывший управляющий Александр Морозов инициировал судебное разбирательство, заявив, что организация не вернула займы на 15,9 миллиона рублей. Позже к долгам добавились задолженности по аренде помещения, где планировался запуск заведения.

Кроме бизнес-проблем, у Насти Ивлеевой обнаружились и другие финансовые сложности. Ранее сообщалось о штрафах 33-летнего блогера за нарушение правил дорожного движения, общая сумма которых составила 86 тысяч рублей, а также о налоговой задолженности ее супруга Филиппа Бегака.