Гарик Мартиросян рассказал, что пока не хочет становиться дедушкой

В уютной атмосфере утреннего шоу "Утро. ТНТ" шоумен и продюсер Гарик Мартиросян поделился семейными планами, или, точнее, их отсутствием. Вместе с супругой Жанной он развеял ожидания поклонников относительно скорого появления внуков. Хотя сама супруга комика, по ее собственному признанию, мечтает стать "молодой, красивой и веселой бабушкой", и даже отдает предпочтение нежному "бабушка" суровому "баба Жанна", пара пока не спешит с реализацией этой мечты.

Причина, конечно, кроется в планах их старшей дочери Жасмин. Молодая девушка, успешно осваивающая профессию в МГИМО, полностью погружена в учебу и карьеру. Вопросы замужества и материнства пока отодвинуты на второй план, что вполне устраивает родителей. Гарик Мартиросян с присущим ему юмором отметил, что "год семьи", скорее всего, придется отложить на несколько лет. Он предположил, что торжество по такому поводу может состояться где-то через пять лет.

Юморист также пошутил, что пока не готов становиться дедушкой Перспектива быть "мужем бабушки" ему нравится больше. Впрочем, чтобы полностью воплотить образ, придется, по словам шоумена, сменить имя, так как "дедушка Гарик" не звучит благородно. А вот вариант "дед Гаро́льд" гораздо лучше, отметил ведущий шоу "Конфетка".

Кстати, Гарик Мартиросян вместе с супругой Жанной уже 27 лет. Воспитывая двоих детей, Жасмин и Даниэля, они нашли свой гармоничный ритм жизни, в котором места достаточно как для карьеры и творчества, так и для семейных традиций. 14 февраля 2025 года юмористу исполнился 51 год.