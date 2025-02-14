Алана Мамаева высказалась о поражении бывшего мужа в суде

Пресненский суд Москвы вынес решение по громкому делу о финансовых претензиях футболиста Павла Мамаева к его бывшей супруге Алане Мамаевой. Суд отклонил иск спортсмена на сумму в 10 миллионов рублей, в котором он обвинял экс-жену в незаконном обогащении во время их брака.

"Мамаев проиграл суд!" – радостно сообщила бывшая избранница футболиста в соцсетях.

Алана подчеркнула, что, несмотря на положительный исход, она ожидает дальнейших судебных исков от бывшего мужа. Ее выразила уверенность в том, что Мамаев попытается обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, потому что знает его характер и о его склонности к затяжным правовым разборкам.

История отношений Павла и Аланы Мамаевых продолжалась восемь лет и была наполнена как яркими моментами, так и серьезными испытаниями. Брюнетка не только терпела измены мужа, но и даже ждала его возвращения из тюрьмы, где он оказался из-за драки в ресторане. Однако даже после развода и образования новой семьи у Павла Мамаева, в которой уже появились двое детей, конфликт между бывшими супругами не затих. Более того, он приобрел новые очертания в виде затяжного финансового спора.

Центральным пунктом этого спора являются алименты на общую дочь. Павел Мамаев, объявляя себя безработным, выплачивает минимальную сумму – всего десять тысяч рублей в месяц. Эта позиция, по словам Аланы, резко противоречит его материальному положению, о чем свидетельствует, в частности, недавний подарок его нынешней супруге – автомобиль стоимостью тридцать миллионов рублей, преподнесенный по случаю рождения второго ребенка. Эта контрастная картина подпитывает подозрения Аланы в намеренном снижении Мамаевым размера алиментов. Она не раз публично заявляла о попытках бывшего мужа избежать своих финансовых обязательств.

К слову, судебные баталии между бывшими супругами сопровождаются не только финансовыми претензиями, но и взаимными обвинениями. Ранее Павел Мамаев заявлял о намерении лишить Алану своей фамилии.