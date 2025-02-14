Ольга Бузова в Кремле высказалась о скором отцовстве Давы

Недавно блогер и певец Давид Манукян, более известный как Дава, и певица Мари Краймбрери подтвердили слух о помолвке, а также объявили о скором пополнении в семье. Исполнительница хита "Пряталась в ванной" опубликовала кадры с округлившимся животом. Спустя время эту новость по просьбе журналистов прокомментировала поющая телеведущая Ольга Бузова, которая состояла в романтических отношениях с Давой полтора года.

39-летняя телезвезда удивлена, что ее мнение об этом событии всем интересно. Но она не стала скрывать, что рада за бывшего избранника и его возлюбленную. "Дети – это всегда счастье", – сказала Бузова в беседе с журналистами, поздравив пару с грядущим пополнением. По словам исполнительницы хита "Мало половин", она желает Даве и Мари всего самого хорошего.

Вместе с тем Ольга отметила, что не общается с Манукяном с тех пор, как он пытался ее вернуть во время и после съемок первого сезона шоу "Сокровища императора". Телеведущая поняла, что Дава остался для нее в прошлом, в котором было много хорошего и не только.

"В моем будущем ни его, ни ее нет", – высказалась телезвезда о Давиде и Марине на "Празднике для всех влюбленных" в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян со скандалом расстались в январе 2021 года. Тогда телеведущая обвиняла экс-возлюбленного в рукоприкладстве и уничижительном отношении.