Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер завершила свою работу на посту главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Заявление об уходе прозвучало лично от нее, без объяснения причин. Однако, педагог подчеркнула, что испытывает чувство глубокого удовлетворения, оценивая свой многолетний вклад в развитие этого вида спорта, который стал для нее делом всей жизни.

По словам Ирины Александровны, ее миссия продолжается в передаче бесценного опыта новому поколению тренеров, призванных взрастить будущих чемпионов. Это, по мнению Винер, гарантия сохранения богатых традиций российской художественной гимнастики и обеспечение плавной преемственности поколений.

На протяжении 24 лет Ирина Александровна руководила национальной сборной. Стоит напомнить, что в прошлом году она также оставила пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, заявив о давно вынашиваемой мечте о подобных переменах.

Заслуги Ирины Винер перед страной неоспоримы. Среди многочисленных государственных наград – звание Заслуженного работника физкультуры (1997 г.), звание Героя Труда Российской Федерации (2015 г.), полный кавалерский крест ордена "За заслуги перед Отечеством", а также ордена Почета и Дружбы. В общем, доктор педагогических наук оставляет после себя богатое наследие и армию воспитанниц, прославивших российскую художественную гимнастику на мировой арене.