Андрей Бурковский зарабатывает в США на курсах по актерскому мастерству

Прославившийся в России артист Андрей Бурковский стал одним из тех, кто решил перебраться в США после начала СВО. Звезда КВН продала все имущество в родной стране и начала новую жизнь в Нью-Йорке. С собой артист забрал жену Ольгу и детей – сына Максима и дочь Алису.

В Америке 41-летний Андрей Бурковский решил организовать курсы по актерскому мастерству. За 16 уроков бывший актер МХТ имени Чехова берет две тысяч долларов с каждого желающего познать "систему Станиславского". Занятия должны проходить в группе, состоящей не более чем из 16 человек.

Вместе с тем Андрея Бурковского можно увидеть и в местных театральных постановках. Так, в январе этого года звезда российского кино была задействована в англоязычном спектакле "Наш класс", которую увидели зрители в Бруклинской музыкальной академии.

Стоит отметить, что Андрей Бурковский, в отличие от многих своих коллег-эмигрантов, перебрался в другую страну молча, не делая никаких заявлений, касающихся общественно-политической жизни. Однако немало россиян восприняли его молчаливую позицию как несогласие с курсом, который взяла родная страна несколько лет назад.