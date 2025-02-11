Замок Пугачевой в Грязи очищают от мха и готовят к продаже

На территории особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* кипит работа. Недавно там заметили специалистов, отмывающих стены и забор от образовавшегося за последние годы мха, несмотря на то, что один из архитекторов замка знаменитого семейства Вера Горлицына выступила против таких работ. Мол, мох делает имение дороже. Более того, специально для его образования были привезены камни из Германии.

Mash сообщает, что работы связаны с подготовкой особняка к продаже. Однако до сих пор неясно, готов ли кто-либо на данный момент выложить один миллиард рублей за данную недвижимость.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна тратит на содержание пустующего замка в Грязи полмиллиона рублей, причем большая часть этих средств тратится на охранников и коммуналку. Однако это, как оказалось, не спасает замок от запустения.

Напомним, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и двумя детьми покинула Россию три года назад. Все это время семейство живет то в Израиле, то в Латвии, то на Кипре. Певица приезжает в родную страну изредка – только по срочным делам. С момента переезда за границу артистка возвращалась трижды.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.