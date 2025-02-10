Умница и отличница: кем была и как жила Бьянка Цензори до Канье Уэста

Бьянка Цензори и Канье Уэст наделали много шума выйдя на красную дорожку "Грэмми 2025" в эпатажном наряде. На волне внимания к себе рэпер продолжает провоцировать публику своими высказываниями, а вот его жена Бьянка Цензори остается загадкой. Она не дает интервью, не делает громких заявлений – ее язык общения с миром исключительно модный. Однако кем была Бьянка Цензори до того, как встретила Уэста и стала самой обсуждаемой персоной в таблоидах?

Диплом престижного университета

До знакомства с рэпером Бьянка Цензори была далеко не просто эффектной брюнеткой с вызывающим стилем. В ее багаже – образование в одном из самых престижных вузов Австралии. Девушка окончила бакалавриат и магистратуру в Университете Мельбурна, получив профессию архитектора. Во время учебы она уже строила карьеру, работая в бюро DP Toscano Architects. Но, как оказалось, это был лишь первый шаг в ее профессиональном пути.

Спустя всего несколько месяцев после выпуска Цензори получила предложение, от которого трудно отказаться: в ноябре 2020 года она присоединилась к команде Yeezy, занимая должность архитектора-дизайнера. Тогда бренд Канье Уэста активно развивал новое направление – Yeezy Home, в рамках которого планировалось создавать уникальное социальное жилье.

Какие именно проекты курировала Бьянка Цензори, остается загадкой. Однако ее имя упоминается в крупных западных изданиях в связи с одним из самых нашумевших провалов Йе – попыткой перестроить бетонный особняк японского архитектора Тадао Андо в Малибу. По слухам, именно Бьянка передавала строителям нестандартные идеи рэпера, в результате чего здание пришло в запустение и было продано за полцены.

Семья с интересной историей и любовь к искусству с детства



Тяга к эстетике у Бьянки развилась не случайно – в этом заслуга ее семьи. В одном из интервью, которое позже таинственно исчезло с Сети, Цензори рассказывала, что ее вкус формировала тетя. Она знакомила племянницу с миром кино, искусства и архитектуры. Из-за этого Бьянка мечтала стать скульптором, но выбрала более прикладную профессию, позволявшую соединять креатив с функциональностью.



Семья Цензори переехала в Австралию из Италии еще в 1960-х, обосновавшись в Мельбурне. Однако не все в их биографии было идеально: таблоиды утверждают, что отец Бьянки, Лео Цензори, в 1980-х получил тюремный срок за хранение запрещенных веществ, а ее дядя и вовсе был приговорен к смертной казни за криминальную деятельность. Однако сами родственники звезды предпочитают не комментировать прошлое и крайне неохотно общаются с прессой.

Смелый стиль, самостоятельность и влияние на мир моды

После того как Бьянка связала свою жизнь с Канье Уэстом, ее гардероб претерпел кардинальные изменения. Мини, прозрачные платья, боди и латексные костюмы – теперь ее аутфиты каждый раз становятся поводом для обсуждения. Многие уверены, что стиль девушки – это исключительно влияние Уэста. Однако люди из ее окружения утверждают, что Бьянка Цензори самостоятельно принимает модные решения и четко знает, чего хочет. Она даже отказалась от постоянного стилиста, полагаясь на свою интуицию и вкус.

Люди из индустрии, работавшие с Бьянкой, подтверждают: она очень вовлечена в процесс создания образов. По словам дизайнеров, ее идеи могут шокировать окружающих, но это лишь доказывает, насколько она уверена в себе. А учитывая ее любовь к авангардной моде, неудивительно, что на публике она часто появляется в нарядах, которые вызывают самые противоречивые эмоции.