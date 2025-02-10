Названа предварительная причина смерти Олега Стриженова

Народный артист СССР ушел из жизни 9 февраля. Об этом сообщил его сын, а позднее информацию подтвердила и супруга Лионелла Стриженова. Как выяснилось, болезнь Олега Стриженова развивалась стремительно – после инфаркта головного мозга он более месяца находился в больнице под наблюдением врачей, однако спасти его не удалось. От чего умер Олег Стриженов, официально пока не объявлено, но предварительный диагноз – последствия ишемического инсульта.

Еще 7 февраля сын артиста, режиссер Александр Стриженов, комментируя состояние отца, отметил, что в 95 лет сложно быть полностью здоровым. Однако тогда он заверил, что Олег Стриженов проходит плановые обследования. К сожалению, состояние легенды советского кино вскоре ухудшилось.

Актер Александр Галибин назвал актера человеком-эпохой. Он подчеркнул, что тот был последним из поколения, которое знало, что такое честь и достоинство, и осознавал важность актерской профессии.

"Он оставил после себя огромный след – и человеческий, и творческий. Это невосполнимая потеря", – заявил Галибин.

Олег Стриженов появился на свет 10 августа 1929 года в Благовещенске. Его карьера началась в Русском драматическом театре Эстонии, затем были Ленинградский театр имени Пушкина, Театр-студия киноактера и МХАТ. Он прославился после главной роли в киноленте "Овод", а также снимался в таких картинах, как "Капитанская дочка", "Сорок первый", "Пиковая дама" и многих других.

За свою выдающуюся карьеру Олег Александрович был удостоен множества наград, включая звание народного артиста СССР, орден "За заслуги перед Отечеством" и премию "Золотой орел" за вклад в киноискусство.

В личной жизни актера было три брака. Его первой супругой стала артистка Марианна Стриженова, от этого союза появилась дочь Наталья, которая пошла по стопам родителей, но, к сожалению, ушла из жизни в 2003 году. Второй женой актера была Любовь Земляникина, подарившая ему сына Александра – известного актера и режиссера. Последние годы жизни он провел рядом с третьей супругой, заслуженной артисткой России Лионеллой Стриженовой.

Прощание с Олегом Стриженовым состоится в ближайшие дни. О дате и месте похорон будет объявлено позднее.