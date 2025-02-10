Тейлор Свифт освистали на Супербоуле-2025

Финал Национальной футбольной лиги (NFL) – одно из самых ожидаемых событий года, и Тейлор Свифт не могла его пропустить. Поп-звезда приехала в Новый Орлеан, чтобы поддержать своего бойфренда, игрока "Канзас-Сити" Трэвиса Келси. Однако вместо теплого приема певицу ждал неожиданный сюрприз – Тейлор Свифт освистали прямо на стадионе.

Появившись в ложе, звезда выбрала стильный, но расслабленный образ: белая майка, короткие шорты и ботфорты. Во время трансляции камеры выхватили крупный план певицы, и именно в этот момент часть трибун встретила ее недружелюбным гулом. Причина такой реакции кроется в футбольных предпочтениях Свифт. Ранее она поддерживала "Филадельфию Иглз", но после начала романа с Келси стала болеть за "Канзас-Сити". Это не всем фанатам пришлось по душе.

Несмотря на неожиданное поведение зрителей, Тейлор не растерялась. Сначала на ее лице появилось удивление, но спустя мгновение она лишь улыбнулась, показывая, что не обращает внимания на негатив. Реакция Свифт моментально разошлась по соцсетям, став мемом.

Сам матч завершился триумфом "Филадельфии": команда обыграла "Канзас-Сити" со счетом 40:22, впервые с 2017 года завоевав чемпионский титул. Если бы Келси и его партнеры победили, они вошли бы в историю, став первой командой, выигравшей Супербоул три раза подряд.