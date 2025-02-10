Певица Ксения Новикова: "Каждая личная драма оставляла шрамик на сердце"

Со стороны может показаться, будто Ксения Новикова пытается разрушить стереотип о невозможности войти в одну реку снова. В группу "Блестящие" она приходила три раза. В роддом за сыновьями отправлялась уже дважды. Мужей – официального и фактического – у нее тоже было два. О самом сокровенном с певицей поговорил корреспондент женского журнала "Клео.ру".

– Ксения, весной вы будете отмечать юбилей. Уже есть какие-то мысли?

– Я люблю проводить день рождения на сцене. В прошлом году это был Санкт-Петербург, в этом планирую Подмосковье. Словом, 17 мая (когда певице исполнится 45 лет. – Прим. ред.) я буду давать сольный концерт. А следом у меня с "Блестящими" – вы же знаете, что я многостаночница! – начинаются гастроли. И только потом думаю устроить банкет – отметить это красивую дату. Что же касается мыслей, с которыми я подхожу к юбилею… Рада, что дом построила, четыре яблони рядом с ним посадила, детей родила.

– Коли вы сказали про детей, не могу не спросить про успехи ваших сыновей-подростков – 16-летнего Мирона и Богдана, которому в марте будет 15.

– Это уже дяденьки (смеется). Старший в прошлом году пережил ОГЭ (итоговый экзамен за курс основного общего образования после 9 классов. – Прим. ред.), а в будущем его уже ждет ЕГЭ (экзамен после 11 классов. – Прим. ред.). Оба сына занимаются разными видами спорта – борьбой, тайским боксом, хотя больше всего любят футбол. Старший уже определился с будущей профессией – собирается поступать на юридический факультет в Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова. Есть у сыновей и подружки – я с ними знакома, поскольку всегда прошу приводить их к нам домой. И мне приятно, что ребята не закрываются, а делятся со мной важными для них вещами – у нас сложились близкие доверительные отношения. Хотя в подростковом возрасте – так называемом первом пубертате – было тяжело. Тогда я вдруг почувствовала панибратское к себе отношение, они стали считать меня подружкой и в каких-то моментах даже недостаточно уважительно ко мне относиться. Но сейчас первые гормоны улеглись и проблемы остались позади.

– Карманные деньги им даете, прививаете финансовую грамотность?

– Кто бы мне ее привил! (Смеется.) Подросткам ведь так много всего хочется, что порой они не могут остановиться в своих желаниях. Особенно Богдан хорошо знает, как маму можно развести на деньги. Но я обычно даю столько, чтобы сыновья могли воспользоваться такси, пообедать где-то в городе, погулять с друзьями. А поскольку я работаю и обеспечиваю сыновей сама, то они понимают, что тратить надо разумно.





– А отец Мирона и Богдана разве никак не участвует в их жизни и воспитании?

– Он хотел у меня кусок дома отнять! Мы закрыли в итоге эту историю, дом полностью принадлежит мне. Но за это мне пришлось ему заплатить – видимо, бедному мужчине не на что было жить, потому пришлось обратиться к бывшей жене и забрать деньги. Позорище! Он угрожал судами, а это же все нервотрепка. Хотелось поскорее отвязаться от него, поэтому я заплатила.

– У вас было два брака. Но с 2018 года вы опять одна. Не думали еще раз надеть фату?

– Скажу честно, я вообще замуж никогда не хотела. Всегда отказывалась от необходимости надеть белое платье и пойти в ЗАГС. Поэтому даже с отцом моих детей (Андреем Середой. – Прим. ред.) я не была официально расписана. А когда все-таки решилась поставить штамп в паспорте (в октябре 2015 года вышла замуж за бизнесмена Алексея Сорокина. – Прим. ред.), то разочаровалась и поняла, что надо было следовать изначальному своему курсу (тот брак продлился менее трех лет. – Прим. ред.). Хотя мои папа и мама были знакомы почти с рождения. Но вот мне такую же крепкую семью не удалось создать. Я каждый раз верила людям, и каждый раз в них разочаровывалась. И каждая такая личная драма оставляла шрамик на сердце. Но я стараюсь все это забыть – хочу быть счастливой, жить с улыбкой, не оглядываясь на всяких слизняков и букашек. Пускай ползают дальше, а я буду идти по жизни и радоваться!

– При этом по жизни вы идете красиво – всегда яркая, эффектная, подтянутая. В чем ваш секрет?

– Во-первых, в самом образе жизни – я не пью, не курю и хожу в спортивный зал. Во-вторых, я посещаю хорошего косметолога – раз в год делаю биоревитализацию и увлажняющие процедуры. Наконец, люблю всякие биодобавки – коэнзим (оказывает антиоксидантное действие. – Прим. ред.), коллаген (проникает в дерму, помогая ее восстановлению и регенерации – Прим. ред.), омегу-9 (поддерживают здоровье сердца, мозга, суставов и кожи. – Прим. ред.). А самое главное, я всегда мыслю позитивно, стараюсь радоваться каждой мелочи!