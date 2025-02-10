Певица Алсу рассказала, почему не ходит на свидания после развода

Исполнительница хита "Я учусь не бояться" продолжает радовать поклонников не только творчеством, но и яркими образами. Певица, которой недавно исполнился 41 год, поделилась своими мыслями о личной жизни после развода с Яном Абрамовым. Алсу объяснила, почему пока не спешит на свидания.

Артистка устроила эффектную фотосессию, представ в стильном розовом костюме. Наряд с четкими линиями выгодно подчеркнул ее фигуру, а мелкие волны в волосах и макияж с акцентом на глаза придали образу женственности. Даже маникюр певица сделала в тон своему луку.

"Розовый всегда поднимает настроение! Может, только мне, ведь мое имя переводится как "розовая вода", а может, я просто в хорошем настроении", – кокетливо написала звезда в соцсетях.





Многие поклонники задаются вопросом: есть ли у Алсу новые романтические отношения после развода? Однако певица дала понять, что пока в приоритете у нее работа, в которую она с головой ушла после громкого расставания с мужем.

"Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание", – призналась артистка.

Несмотря на загруженный график, Алсу не забывает о семье. В августе 2024 года она официально развелась с Яном Абрамовым, с которым прожила в браке почти 18 лет. В этом союзе у нее родилось трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Недавно певица стала тетей и призналась, что мечтает снова испытать радость материнства.

Ранее Алсу заявила, что ее популярность – стечение обстоятельств.