Бывшая жена обвинила Пашу Техника в рукоприкладстве и вызвала полицию

Несколько лет назад Паша Техник едва не лишился жизни, оказавшись в больнице из-за передозировки запрещенными веществами. Он провел в коме несколько часов, после чего уверял, что начинает новую жизнь, свободную от пагубной зависимости. Но недавно скандально известный рэпер снова сорвался.

Ева Карицкая, жена Паши Техника, рассказала, что он устроил дома дебош на глазах у сына. По словам девушки он поднял на нее руку, разбивал бутылки о входную дверь, распылил перцовый баллончик. Всем этим мужчина довел ребенка до слез. Супруге удалось зафиксировать произошедшее на видео. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что Карицкая спряталась в комнате сына, пока рэпер, стоя в дверном проеме, уговаривал ее выйти на разговор.

Надеясь на помощь, Ева вызвала полицию, однако те, как она утверждает, лишь сфотографировались с Павлом и уехали. Это она также успела снять на видео.

"Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко", – призналась девушка.

Как отметила Ева Карицкая, обычно справиться с зависимостью и ее последствиями ее мужу помогал рехаб, но через некоторое время все возвращалась на круги своя.