Номинант на премию "Оскар" Юра Борисов раздал розы в московском метро

В понедельник, 10 февраля, российский актер Юра Борисов спустился в московское метро ради участия в акции. Звезда кинематографа раздала пассажирам подземки розы. Артист в образе знаменитого драматурга появился на станции Таганско-Краснопресненской линии метро "Пушкинская". Судя по всему, акция также была приурочена к выходу кинокартины Феликса Умарова (премьера состоится 14 февраля) "Пророк. История Александра Пушкина", в которой артист сыграл русского поэта.

Появление Юры Борисова в столичной подземке очень удивило пассажиров. Они публикуют в Сети кадры, признаваясь, что совсем не ожидали встретить актера, да еще и получить от него розу. Одной из пассажирок удалось поцеловать 32-летнего артиста в щеку.

Сейчас внимание к Юре Борисову приковано во многом из-за предстоящей премии "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе 2 марта. Российский актер благодаря своей работе в фильме Шона Бэйкера "Анора" может получить статуэтку в категории "Лучшая мужская роль второго плана". О номинации стало известно 23 января. Также Юра Борисов может стать лауреатом еще одной престижной кинопремии – BAFTA, которая пройдет 16 февраля в столице Великобритании.

Ранее Юра Борисов рассказывал о своем знакомстве со звездой Голливуда Анджелиной Джоли. По словам артиста, его первое общение с актрисой произошло еще 15 лет назад. Сам актер дал понять, что не считает знакомство с бывшей женой Брэда Питта чем-то удивительным. Его слова приводил журнал "Клео.ру".