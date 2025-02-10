Владислав Бакальчук объявил об официальном разводе с Татьяной Ким

Предприниматель Владислав Бакальчук объявил о разводе с основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Ким, сделав публикацию в соцсетях. Бизнесмен отметил, что его брак, которым он гордился, продлился 22 года. Он выразил грусть, но вместе с тем прикрепил к публикации отрывок из песни "Я свободен" группы "Кипелов".

Бакальчук также рассказал об итогах суда. По его словам, дети останутся с матерью, алименты же – за ним. Владислав назвал решение суда предсказуемым, подчеркнув, что за ним остается право на встречи с наследниками. Как отметил бывший муж Татьяны Ким, он намерен принимать участие в воспитании детей и оказывать им поддержку.

"Конец первой главы. Начинается новая", – интригующе написал предприниматель.





Также Владислав Бакальчук проинформировал общественность о следующем судебном заседании в рамках развода. Оно состоится 18 февраля 2025 года. Тогда суд решит судьбу совместно нажитого имущества, сообщил 47-летний бизнесмен.

Напомним, причиной конфликта между бывшими супругами стало решение Татьяны Ким о слиянии Wildberries с компанией Russ. Владислав Бакальчук выступил против такого шага, заявив, что Роберт и Леван Мирзояны оказали влияние на его жену.